Magische twin-stick shooter Lone Ruin krijgt releasedatum

Game-uitgever en distributeur Super Rare Games en ontwikkelaar Cuddle Monster Games hebben gisteren aangekondigd dat Lone Ruin op 12 januari zal verschijnen op de Nintendo Switch. Dit deden ze middels een uitgebreide trailer die hieronder is te bekijken.

Lone Ruin is een roguelike, twin-stick shooter met een focus op herspeelbaarheid. In de game je als een ontdekkingsreiziger die op zoek is naar een mysterieuze oude kracht in de ruïnes van een magische stad, gebouwd op een bron van magie. Deze bron werd door de magiërs van toen gebruikt om zichzelf te transformeren en krachten te geven. In het spel vecht je een weg langs vreselijke gedrochten met je eigen magische vaardigheden om uiteindelijk het centrum van de Lone Ruin te bereiken.

