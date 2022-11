Tactisch volksverhaal Howl in de maak voor de Switch

Dit donkere sprookje moet volgend jaar op de Switch verschijnen.

Studio Mipumi heeft eerder deze week Howl aangekondigd, een turn-based tactisch volksverhaal welke zich afspeelt in de middeleeuwen. Het kan goed zijn dat de studio naam je bekend voorkomt, aangezien deze bekend is voor zijn werk aan Hitman, Control en originele titel The Lion’s Song. Deze game is geïnspireerd door Europese volksverhalen, en gecreëerd omdat de studio een “mechanics-driven” game wilde maken. Voor iedereen die dit wel interessant in de oren klinkt is er tevens een trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken. De game moet ergens in 2023 verschijnen.

Het verhaal van Howl speelt zich af in een wereld waar een plaag heerst die mensen in wolven veranderd. Jij probeert te overleven in deze vreemde wereld, waarbij je al je wapens en kennis nodig zult hebben. Plan tot op zes stappen vooruit in deze tactische turn-based game, waarbij jij je eigen lot bepaald. Baan je een weg door deze donkere fantasy wereld, waarbij je al vechtend deze plaag uit de wereld probeert te drijven.