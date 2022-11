Sprigatito te zien in preview Team Rocket Paldea specials

Sprigatito in anime-vorm!

Sprigatito, de gras starter-pokémon van Pokémon Scarlet en Violet, is gespot in een anime preview video. In deze video zien we Team Rocket dat gearriveerd is in de nieuwe regio waar de negende generatie zich afspeelt, Paldea. De eerste beelden van Sprigatito in 2D zijn onderaan het bericht te vinden. Pokémon Scarlet en Violet verschenen vorige week vrijdag op 18 november. Het werd binnen drie dagen meer dan 10 miljoen keer verkocht en dat zorgde voor een record! Jorden heeft het spel getest en noemde deze generatie twee stappen vooruit, één achteruit. Zijn review kan je hier lezen. Ga jij de animatieserie van de nieuwe pokémon-games volgen? Laat het ons weten.

Here's the preview for the first of Team Rocket Paldea specials coming up – featuring Sprigatito!#Anipoke pic.twitter.com/vvuBt0t5Yi — Anipoke Fandom (@AnipokeFandom) November 25, 2022