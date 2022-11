“Sonic Frontiers vormt de hoeksteen voor toekomstige Sonic-games”

Sonic Team baas Takashi Iizuka vertelt meer over de toekomst van de franchise.

Sonic Frontiers is vorige maand verschenen voor diverse platformen en werd grotendeels positief ontvangen door fans en critici. Ook onze Randy heeft de game gereviewd en beoordeelde de game met een mooie 7,2. Lees hier nog eens wat hij ervan vond. Nu het spel is verschenen heeft Sonic Team baas Takashi Iizuka in een interview met Sector meer duidelijk gemaakt over de ontwikkeling van de game.

“Net als met Sonic Adventure hebben we met Sonic Frontiers als doel om een game te maken die als hoeksteen fungeert voor toekomstige Sonic-games. Het is een gloednieuwe richting voor de franchise, maar we zijn ons er ook bewust van geweest om Sonic’s roots te eren. De game moet nog steeds voelen als een Sonic-game”.

Takahashi vertelt later in het interview ook dat hij “gelooft dat 2022 een bepalend moment is voor de reeks”. Dit komt omdat ze naar openzone platformgameplay zijn gegaan met Sonic Frontiers. Aan de hand van dit interview kunnen we er dus vanuit gaan dat de volgende Sonic-game ook gebruik zal maken van deze openzone-structuur. Heb jij Sonic Frontiers al gespeeld? En ben jij blij met deze nieuwe level structuur? Laat het ons vooral weten in de reacties!