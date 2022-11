Marvel’s Midnight Suns krijgt combat overview trailer

Leer hier meer over het combatsysteem van Marvel’s Midnight Suns.

Marvel-fans hoeven niet lang meer te wachten om op tactische wijze met hun favoriete (anti)helden aan de slag te gaan. Marvel’s Midnight Suns komt volgende week vrijdag namelijk al uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X en S en de pc. Omdat de release nu heel dichtbij is hebben 2K en Firaxis nu een nieuwe trailer voor het spel gedeeld. In deze trailer leren we meer over de combat van de game. Je kunt hem onder dit artikel te bekijken.

Marvel’s Midnight Suns wordt een tactische RPG in het Marvel-universum. De game laat jou zelf het personage The Hunter samenstellen waarna je veel bekende Marvel-helden als Captain America, Blade en Ghost Rider tegen zal gaan komen. Het spel is sterk gebaseerd op de Midnight Sons-comic-reeks uit de jaren ’90. Het verhaal draait veelal om bovennatuurlijke helden die samenkomen. De game krijgt in totaal 12 speelbare personages.

Het spel is in het verleden meerdere malen uitgesteld, maar komt volgende week vrijdag dan eindelijk uit voor eerdergenoemde platformen. Hiernaast staat er ook nog een Switch-versie op de planning, maar deze verschijnt pas in 2023. Ben jij een groot Marvel-fan en kun jij niet wachten om met deze game aan de slag te gaan? Laat het ons dan vooral weten in de reacties!