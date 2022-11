Lumencraft komt volgend jaar naar de Switch

Weet jij de mensheid van de ondergang te redden?

Top-down actie shooter Lumencraft is onderweg naar de Switch. De game kwam begin dit jaar uit op Steam, en uitgever Star Drifters en ontwikkelaar 2Dynamic Games hebben aangekondigd dat de titel volgend jaar ook op de Switch verschijnt. Wanneer precies is helaas nog niet duidelijk. Voor iedereen die geïnteresseerd is in Lumencraft kun je hieronder de eerdere launchtrailer bekijken.

Lumencraft is een top-down rogue-like shooter met base-building en tower defense elementen. De game speelt zich af in het jaar 2221, in een wereld die jaren eeuwen geleden al onbewoonbaar werd. De overgebleven mensen doen er alles aan om te overleven, maar zonder licht en elektriciteit is de mensheid ten dode opgeschreven. Tot er een nieuw mineraal ontdekt wordt. Lumen, een kristal welke een hoge mate van energie bevat, kan de laatste hoop van de mensheid zijn. Jij speelt een groep scouts, oftewel zeer gespecialiseerde mijnwerkers die diep onder de grond naar dit kristal graven. Ze hebben een basis nabij een verwachte afzetting van Lumen geplaats, maar het is allemaal nog niet zo makkelijk. Verachtelijke grotten en monsterlijke wezens hebben er tot nu toe voor gezorgd dat geen van de mijnwerkers zijn teruggekomen…