Eevee in Tera Raid Battles tot 28 november

Vang Eevee’s met verschillende Tera Types!

Op 18 november kwamen Pokémon Scarlet en Violet uit voor de Nintendo Switch. Vandaag is het eerste evenement in de games gestart. In de Tera Raid Battles kun je nu Eevee in de spotlight vinden. Deze Eevee’s hebben allerlei verschillende Tera Types. Zo kan Eevee als Tera Type Dragon hebben of Fighting. Door de speciale Tera Raids te doen en de Eevee te verslaan kan je ook die speciale Eevee vangen. Dit is vooral handig voor mensen die competitief willen spelen en een speciale Eevee build zoeken.

Het Tera Raid Battle-event loopt vanaf vandaag tot 28 november 01:00 uur Nederlandse tijd. Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. Om toegang te krijgen tot dit event moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Dat doe je door in de game met internet te verbinden.

Ga jij aan deze Raids deelnemen? Welk Tera Type hoop jij tegen te komen? Laat het ons weten in de reacties!