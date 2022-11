TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 aangekondigd voor Switch

Ben jij al klaar voor deze spannende racegame?

Nacon heeft voor de Nintendo Switch een nieuwe motorsportgame aangekondigd. De game draait volledig om de wereldberoemde TT Isle of Man, die bekend staat om de risico’s die bestuurders nemen om te winnen op hun motors. Het is het derde deel in de TT Isle of Man: Ride on the Edge-serie, waarvan deel 1 en 2 al eerder op de Switch verschenen. TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 wordt in mei 2023 verwacht. Een precieze datum is nog onbekend. Wel is het al bekend dat er zowel een fysieke versie als digitale versie zal verschijnen. Helaas zijn er nog geen bewegende beelden en moeten we daar nog wat langer op wachten.

In TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 racen spelers over 32 verschillende parcoursen en hebben ze keuze uit wel 40 verschillende motoren. Daarbij bevat de game alle officiële content van de 2022 TT, waaronder teams, motoren en banen. Lukt het jou om te winnen op de TT Isle of Man? De nodige risico’s zal je moeten nemen om überhaupt kans te maken.

Ben jij fan van TT Isle of Man? Kijk je daarom uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!