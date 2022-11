Pokémon Scarlet en Violet verkoopt 10 miljoen exemplaren in 3 dagen

Gotta sell them all!

Nintendo heeft aangegeven dat zij in 3 dagen tijd maar liefst 10 miljoen exemplaren heeft verkocht van Pokémon Scarlet en Pokémon Violet. Dat is een nieuw record voor Nintendo, ongeacht het platform, aldus Business Wire.

Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zijn de eerste Pokémon-games die zich echt in een volledig open wereld afspelen. En hoewel dit niet zonder een aantal bugs gaat, lijkt dat de fans niet tegen te houden. Met gecombineerd maar liefst 10 miljoen exemplaren in 3 dagen is het niet alleen de best verkopende Pokémon, maar zelfs de best verkopende game voor Nintendo… ooit!

Ter vergelijking, Pokémon Sword en Pokémon Shield – de vorige games uit de franchise – verkochten samen 6 miljoen exemplaren in 3 dagen. De quasi-openwereldgame Pokémon Legends: Arceus verkocht er (in zijn eentje) 6,5 miljoen in 3 dagen. Dat maakt de prestatie van de negende generatie mainline Pokémon-games des te indrukwekkender. Zie ook ons bericht eerder deze week over de launch-cijfers in de UK.

Voor welk deel ben jij gegaan: Scarlet of Violet? Of wacht jij nog even voordat je de game in huis haalt? Laat het ons weten in de comments.