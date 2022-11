Jitsu Squad verschijnt op 9 december

Een beat-‘em-up met vier krijgers!

Begin vorig jaar werd er bevestigd dat Jitsu Squad naar de Nintendo Switch zou komen. Tot nu wisten we nog niet wanneer de game precies zal verschijnen. Daar is gelukkig verandering in gekomen. De game is namelijk in de Nintendo eShop verschenen onder het kopje ‘binnenkort verkrijgbaar’. Daarbij staat ook een releasedatum vermeld. Deze co-op beat-‘em-up verschijnt al op 9 december. Switch-bezitters hoeven dus niet lang meer te wachten. Tevens zal er een fysieke versie verschijnen.

Jitsu Squad is een beat-‘em-up die je in lokale co-op kan spelen. Natuurlijk is het ook solo speelbaar. In de game vecht je erop los met een groep krijgers. Jij moet van ze alle vier een legende maken. Dat doe je door grote hoeveelheden aan vijanden te verslaan.

