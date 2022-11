Tin Hearts verschijnt pas in 2023

Een puzzelgame vol soldaatjes die automatisch lopen!

In 2021 werd Tin Hearts aangekondigd voor de Nintendo Switch en andere platformen. De game stond voor winter 2022 gepland, maar helaas is de game uitgesteld. Tin Hearts staat nu voor 2023 gepland. Een exacte datum is er nog niet, maar zullen we melden wanneer het bekend is. Wel is er een nieuwe trailer verschenen die je hieronder kan bekijken.

Tin Hearts is een stilistische puzzelgame. Je speelt als een poppenmaker zoals Geppetto uit Pinocchio. De puzzels zijn in essentie erg simpel: je hebt wat kleine soldaatjes die automatisch vooruit lopen, en jij moet ze naar de uitgang leiden.

Tijdens Gamescom 2022 hebben wij de game al mogen testen. Mocht je benieuwd zijn naar onze ervaringen, lees hier de hands-on. Wat vind jij van Tin Hearts? We horen het graag in de vorm van een reactie!