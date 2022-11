[Sfeerimpressie] Heroes Dutch Comic Con winter-editie (Robin): weer heerlijk zoals oudsher

Dutch Comic Con was weer een feest! Lees hier een uitgebreid verslag van hoe Robin dit heeft ervaren.

Afgelopen weekend werd de Jaarbeurs in Utrecht omgetoverd tot een groot festival vol pop culture. Het was namelijk weer tijd voor een nieuwe editie van Heroes Dutch Comic Con en dat werd weer groots uitgepakt. Afgelopen maart was er sinds tweeënhalf jaar een nieuwe editie, en hoewel we destijds al tevreden waren over het evenement, was het game-aanbod mager en ontbrak er een Nintendo-stand. Deze editie weet voort te bouwen op de vorige editie, pakt het nog grootser aan met meer stands en Nintendo was weer van de partij! Eerder kon je al lezen hoe Robert zijn eerste keer DCC heeft ervaren. Benieuwd hoe Robin dit heb ervaren? Lees het hier!

Weer lekker groot!

Voor mij was het alweer de derde keer dat ik naar de Jaarbeurs was afgereisd voor Heroes Dutch Comic Con. Waar Winter 2019 mijn eerste editie was en Lente 2022 mijn tweede, was het dit weekend tijd voor ervaring nummer 3. Aangezien de vorige edities mij goed waren bevallen, besloot ik deze keer beide dagen het evenement te bezoeken. Een groot pluspunt dat ik gelijk kwijt wil, is dat het evenement weer wat completer voelde dan vorige keer. Nintendo was weer aanwezig waar allerlei nieuwe games gespeeld konden worden zoals Splatoon 3, Pokémon Scarlet en Violet en Nintendo Switch Sports. Daarnaast werden er time trials gehouden in Mario Kart 8 Deluxe waar de snelste coureur ervandoor ging met een leuke goodiebag.

Genoeg te spelen bij Nintendo!

Veel te zien

Dit weekend was weer enorm veel te doen. In het weekend waren op beide dagen op de main stage op verschillende tijdsblokken Q&A’s met de verschillende gasten die waren uitgenodigd. Elke gast was per dag driekwartier on stage met hosts Bardo Ellens of Brainpower en fans kregen de gelegenheid om via de microfoon vragen te stellen. Eén van de gasten was Jenna Coleman, een bekend gezicht voor Doctor Who -fans en een bekende stem voor Nintendo-fans. Zij is de stemactrise van niemand minder dan Melia Antiqua uit de Xenoblade Chronicles-serie. Wat ik wel zelf misde waren een aantal gasten die echt gerelateerd aan games waren. Nu ben ik zelf wel fan van eigenlijk alles: Star Wars, anime, cartoons, games en normale series, maar meerder stemacteuren zou wel tof zijn geweest.

Wat ook op de main stage plaatsvond was de cosplay catwalk. Op beide dagen waren enorm veel cosplayers en een groot gedeelte deed mee aan de catwalk. Iedereen kreeg de kans om te shinen en elke cosplayer ontving een daverend applaus. Het is prachtig om zoveel mensen verkleed te zien als hun favoriete personages: van Stranger Things tot Arcane en van Genshin Impact tot Demon Slayer. Zelfs hele oude series werden gerepresenteerd zoals Winx Club, Sailor Moon en Totally Spies. Her en der heb ik ook cosplays gespot van niche games zoals Herlock Sholmes van The Great Ace Attorney Chronicles en Mizuki Okiura van AI: The Somnium Files.

En ook veel te beleven

De organisatie van Heroes Dutch Comic Con had deze keer maar liefst zes zalen afgehuurd voor het evenement. Dat was goed te merken want overal was van alles te doen. Diverse workshops werden gegeven en je kon meedoen met een aantal game toernooien. In de Experience-hal stonden verschillende bedrijven en kon je net als vorige keer meedoen met een Kinequiz. Robert en ik deden de Horror-quiz en ondanks mijn slechte horrorkennis werden we tweede. House of Wax was ook aanwezig met een grote freakshow. Houd je van dansen? Dan kon dat ook bij de Just Dance-stand. Er waren veel diverse activiteiten gepland en dus voor ieder wat wils. In de dealer-hal was het mogelijk om allerlei merchandise aan te schaffen. Van anime-figures tot Disney-beelden en van actiefiguren tot replica zwaarden van je favoriete personages. Er waren wel redelijk wat merchandise-stands die ongeveer hetzelfde aanbod hebben (heel veel stands hadden Funko-pops). Ook was er nog een Artist Alley waar allerlei kunstenaars hun kunsten verkochten in diverse soorten en maten. Er waren pins, buttons, posters, knuffels en nog veel meer soorten spullen te koop. Het is erg leuk dat ze de kans krijgen om hun kunsten te verkopen op zo’n evenement en ook fantastisch om het gezicht achter de kunsten te zien en een praatje te houden.

Conclusie

De wintereditie van Heroes Dutch Comic Con was weer een groots evenement en zeker een aanrader voor elke liefhebber van games, anime, cartoon, Star Wars, Marvel en noem maar op. Het was een stuk groter dan voorgaande edities wat ook resulteerde tot een record aantal bezoekers (55.000)! Voor mij was het de eerste keer dat ik twee dagen ging en heb me beide dagen goed vermaakt van begin tot eind. De sfeer op het evenement is echt top: iedereen is welkom. De dagen voor de nieuwe editie staan al vast: 24 en 25 juni. Voor het eerst een zomereditie en het lijkt er op dat de lente-editie wordt overgeslagen. Ik heb nog wel mijn twijfels heb over hoe handig een zomereditie is, gezien een editie in maart wel altijd prettig is vanwege de warmte en de tijdsperiode van het jaar. Hoe dan ook, ik kijk zeker uit naar de volgende editie en ben er dan zeker bij!