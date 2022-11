Monster Hunter Rise: Sunbreak patch notes zijn er al

Alles wat we krijgen in Free Title Update 3!

Vorige week was er al veel nieuws omtrent de komende Free Title Update 3. Zo kregen we een trailer, maar ook een Digital Event waarin met meer detail al werd gepraat over al het nieuws. Je kunt hier het artikel en de videos makkelijk terugvinden. In het kort komen er nieuwe monsters. De Risen Teostra en Risen Kushala Daora, en ook de Chaotic Gore Magala zal als nieuw monster verschijnen. Daarnaast kun je zometeen followers meenemen op bijna al je missies.

Nu zijn er al de patch notes gekomen voor de komende update. En alhoewel de update zelf pas op 24 november uitkomt is het fijn om te kunnen zien wat er allemaal gaat veranderen. Je kunt hier de hele patch lezen. Kort doornemend zijn er naast de nieuwe features natuurlijk ook vele bug fixes en balancing veranderingen. Heel snel door de notes heenlezend zien we dat Insect Glaive wordt geboost en dat alle Palamute Gear is aangepast. Zo is de cooldown van elke tool verhoogd maar is daar tegenover de scaling en/of attack power versterkt.

Wat vind jij van de patch notes? Speel je nog fervent Monster Hunter of op het moment op een laag pitje? Laat het hieronder weten.