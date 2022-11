Just Dance 2023 Edition is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Als je zin hebt in een feestje, ga dan gewoon dansen!

Twee maanden geleden kwam er tijdens de Ubisoft Forward zoals verwacht weer een nieuw Just Dance-spel voorbij, ditmaal met de naam Just Dance 2023 Edition. Afgelopen maanden maakte we elke week kennis met een aantal nummers uit de game, maar dat zal deze week niet meer gebeuren. Vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters namelijk eindelijk aan de slag met de titel en dus ook weer met vele nieuwe tracks. Daarom kun je onderaan dit artikel alle liedjes van de nieuwste Just Dance-game in alfabetische volgorde nogmaals teruglezen of een selectie bekijken via onderstaande video. De standaard editie gaat net zoals voorgaande jaren voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank. Het dansspelletje is ook fysiek te koop, maar let er wel op dat het hoesje enkel een downloadcode zal bevatten en dus geen cartridge.

In Just Dance 2023 Edition dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. In het spel volg je zoals gewoonlijk de bewegingen op het scherm, die jouw Joy-Con of smartphone voor je registreert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere Physical van Dua Lipa, CAN’T STOP THE FEELING! Van Justin Timberlake en Sweet But Psycho van Ava Max. Bovendien heeft de game dit keer weer een volledig nieuw uiterlijk gekregen en kun je samen met jouw vrienden online jullie dansmoves aan elkaar laten zien! Om dit nieuwste deel te vieren zullen er later ook gratis updates beschikbaar worden gesteld die onder andere nieuwe spelmodi en liedjes met zich meebrengen.

Anything I Do van CLiQ ft. Ms Banks and Alika

As It Was van Harry Styles

Boy With Luv van BTS ft. Halsey

Bring Me To Life van Evanescence

Can’t Stop The Feeling van Justin Timberlake

Danger! High Voltage van Electric Six

Disco Inferno van The Tramps

Drivers License van Olivia Rodrigo

Dynamite van BTS

Good Ones van Charli XCX

Heat Waves van Glass Animals

I Knew You Were Trouble van Taylor Swift

If You Wanna Party van The Just Dancers

Locked Out of Heaven van Bruno Mars

Love Me Land van Zara Larsson

Magic van Kylie Minogue

Majesty van Apashe ft. Wasiu

Million Dollar Baby van Ava Max

More van K/DA ft. Madison Beer, (G)-IDLE, Lexie Liu, Seraphine, Jaira Burns

Numb van Linkin Park

Physical van Dua Lipa

Playground van Bea Miller

Psycho van Red Velvet

Radioactive van Imagine Dragons

Rather Be van Clean Bandit Ft. Jess Glynne

Sissy That Walk van Ru Paul

Stay van The Kid LAROI & Justin Bieber

Sweet but Psycho van Ava Max

Telephone van Lady Gaga ft. Beyonce

Therefore I Am van Billie Eilish

Top of the World van Shawn Mendes

Toxic van Britney Spears

Vleugels van K3

Walking On Sunshine van Top Culture

Wannabe van ITZY

Watch Out For This (Bumaye) van Major Lazer ft. Busy Signal, The Flexican and FS Green

We Don’t Talk about Bruno van Cast from Encanto

Witch van Apache ft. Alina Pash

Woman van Doja Cat

Wouldn’t It Be Nice van The Sunlight Shakers

Zooby Doo van Tiger Monkey

Ben je benieuwd geworden naar Just Dance 2023 Edition? Neem dan vooral ook een kijkje naar de releasetrailer!