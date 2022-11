Golf With Your Friends krijgt nieuwe speelmodi

Makkelijk met vrienden gamen, lokaal of online met Couch Mode en Quickplay.

Golf games, blijkbaar in tegenwoordig. Zo hebben we al Mario Golf: Super Rush, Cursed to Golf, en krijgen we volgende week ook nog eens golf in Nintendo Switch Sports.

Nou, we hebben ook Golf With Your Friends waarin het wel golf is maar ook een beetje een racegame. Team17 heeft nu gedeeld dat er een Couch Mode update aankomt en een Pizza Party Pack.

In Couch Mode kun je vanaf 28 november met vrienden een potje beginnen waarin je naar een willekeurig level met 9 holes wordt gestuurd. Dan is het de bedoeling om natuurlijk zo snel mogelijk die te halen. Deze Couch Mode heeft ook online play om het nog makkelijker te maken.

Daarnaast komt er ook Quickplay waarin je makkelijk kunt kiezen welke speelmodus je wil spelen en hoe groot de wedstrijd wordt. Zo kun je kiezen of je voor die 18 holes gaat of toch wat soepeler voor wat minder.

De Pizza Party Pack is een cosmetics DLC die voor de Switch iets wordt uitgesteld naar 19 december. Heb jij dit spel al gespeeld? Wat zijn je ervaringen? Laat het hieronder weten.