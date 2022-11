Golf komt volgende week naar Nintendo Switch Sports

Fore!

Nintendo Switch Sports, het nieuwste deel in de Wii Sports-serie, krijgt op 29 november een grote update. Dit keer wordt een oude favoriet toegevoegd: Golf!

⛳ Sla je slag wanneer golf in de volgende gratis update op 29 november naar #NintendoSwitchSports komt!



Speel in een golftoernooi met acht spelers tegelijk, ontdek terugkerende holes uit de Wii Sports-serie en meer! pic.twitter.com/yFlg6C1mgY — Nintendo Nederland (@NintendoNL) November 22, 2022

Nintendo Switch Sports is dit jaar uitgekomen op 29 april en bevat 6 sporten. Zo konden gebruikers vanaf dag één bowlen, zwaardvechten (chanbara) en tennissen; sporten die ook speelbare waren in vorige delen. Daarnaast waren voetbal, volleybal en badminton toegevoegd als nieuwe sporten. Golf ontbrak dus, maar daar komt vanaf volgende week verandering in.

De update is gratis voor iedereen die de game bezit. Je kunt dan dus direct beginnen met nieuwe toernooien voor maximaal 8 spelers.

Ga jij aan de slag (ha!) met golf? En speel je dan alleen of nodig je je vrienden uit voor een toernooi? Laat het ons weten in de comments.