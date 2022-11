Winnaar Pokémon Scarlet & Violet goodies

De winnaar is bekend! Heb jij de gave goodies van Scarlet & Violet gewonnen?

Vorige week eindigde onze actie waarmee jullie als bezoekers kans maakten op een goodiepakket met verschillende goodies van Pokémon Scarlet en Violet, waaronder een paar pins en een beker die je niet zomaar kunt krijgen in Nederland.

Velen deden mee, maar helaas hebben we geen meerdere pakketten. Er kon dus maar een van jullie winnen. En dat is @shrimpie geworden. Gefeliciteerd alvast met je prijs en als het goed is heb je al een mail gekregen waarin we om je gegevens vragen.

Niet gewonnen? Niet getreurd we hebben regelmatig leuke acties en prijsvragen.