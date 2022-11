Set 3 van Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas is vanaf 7 december beschikbaar

Regenboogbaan zit er onder andere in de 3de set!

In september werd er tijdens een Nintendo Direct de eerste twee banen van set 3 van Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas getoond. Vandaag weten we, na twee maanden gewacht te hebben, dan eindelijk welke banen er nog meer in set 3 zitten. Vanaf 7 december kunnen fans van Mario Kart aan de slag met de Rotsbeker en de Maanbeker. Deze twee cups bevatten elk vier banen, waarvan er drie afkomstig zijn uit Mario Kart Tour, twee uit Mario Kart 7, één uit Mario Kart Wii, één uit Mario Kart DS en één uit Mario Kart Super Circuit. De acht circuits van de 3de set zijn: Londen-Ronde, Boo-Bruggen, Kampioensberg, Wigglers Woud, Berlijn-Bezoek, Peach’ Paleistuin, Dennenboomdorp en Regenboogbaan.

Het Mario Kart 8 Deluxe Circuit-uitbreidingspas gaat voor een bedrag van €24,99 over de digitale toonbank. Echter is er goed nieuws voor de Nintendo Switch Online + Expansion Pass-leden want hun kunnen zonder extra kosten genieten van deze DLC.

Ben je benieuwd hoe alle nieuwe banen eruitzien? Bekijk dan onderstaande trailer.