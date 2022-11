Pokémon Scarlet & Violet behaalt op één na grootste Pokémon-launch in UK

De nieuwe Pokémon-games doen het goed.

Sinds afgelopen vrijdag kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met Pokémon Scarlet & Violet. De games brengen voor het eerst een complete open wereld-RPG met zich mee. Dat fans daar met smart op zaten te wachten blijkt ook wel uit de eerste verkoopcijfers van de spellen. Pokémon Scarlet & Violet hebben namelijk de op één na grootste Pokémon-launch in het Verenigd Koninkrijk behaald op het gebied van fysieke verkopen. Daarmee scoren de games aanzienlijk beter dan de vorige delen, Pokémon Sword & Shield.

Toch is het niet de beste launch in de Pokémon-serie tot nu toe. Volgens GamesIndustry wisten alleen Pokémon Sun & Moon op de Nintendo 3DS een betere start te behalen. Een leuk detail is dat Pokémon Scarlet & Violet door de hogere verkoopprijs dan wél weer voor meer omzet zorgen. En er zijn meer interessante feitjes. Zo doen Scarlet & Violet het voor nu 25% beter dan Pokémon Sword & Shield. De verkopen van de games na de lancering waren zelfs 70% beter dan Brilliant Diamond & Shining Pearl.

Ben jij de nieuwe Pokémon-game(s) inmiddels al volop aan het spelen? Laat jouw ervaringen vooral hieronder weten!