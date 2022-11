Lil Gator Game verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Bekijk hier de allernieuwste trailer!

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden toen uitgever Playtonic en ontwikkelaar MegaWobble bekend hadden gemaakt dat Lil Gator Game naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel we vorig jaar dus nog geen exacte releasedatum hadden, is deze inmiddels eindelijk bekend. Vanaf volgende maand, op 14 december, kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag gaan met deze game. Het avonturen-platformspel gaat voor een bedrag van €19,50 over de digitale toonbank en om de titel te downloaden heb je 252 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Lil Gator Game ga je op avontuur met een kleine schattige krokodil die kan klimmen, springen en glijden. Samen met deze alligator verken je een eiland waar verschillende opdrachten op je staan te wachten en waar je vele vrienden kunt maken. Verder kun je objecten en materialen verzamelen en natuurlijk ook genieten van de prachtige omgeving.

Om te vieren dat we vandaag eindelijk een releasedatum hebben gekregen is er kort geleden ook een nieuwe trailer verschenen. Mocht je hier benieuwd naar zijn, bekijk dan onderstaande video.