[Sfeerimpressie] Dutch Comic Con 2022: zoveel te doen

Wij waren aanwezig op Dutch Comic Con. Voor mij was het zelfs de eerste keer!

Afgelopen weekend vond de wintereditie plaats van Dutch Comic Con. We mogen het met recht het grootste evenement noemen als het gaat om de Aziatische popcultuur, maar zelfs die benaming is eigenlijk te kort door de bocht. Ben je benieuwd naar onze ervaring? Voor mij (Robert) was het de allereerste keer. Daarentegen was onze redacteur Robin al eens vaker geweest.

Wat vond Robert ervan?

Het was voor mij een overweldigende belevenis. Er is zo ontzettend veel te zien en te doen. Zoals je kunt zien op de plattegrond had ieder gebied een eigen hal. Ik had aan één dag echt niet genoeg om alles te zien. Daarom vertel ik in het kort wat voor mij een aantal hoogtepunten waren.

Laat ik beginnen met de ‘Gaming Area’. Nintendo had daar namelijk een grote stand. De activiteiten waren vrijwel hetzelfde als bij eerdere evenementen. Zo waren er verschillende toernooien (Splatoon 3, Mario Kart 8 Deluxe en Nintendo Switch Sports). Daarnaast kon je een leuke foto maken en de nieuwe Pokémon games uitproberen. Voor retro-gamers was er ook genoeg te beleven. Er waren veel arcadekasten en diverse oudere generatie gameconsoles. Eigenlijk nam Nintendo samen met een grote esports organisatie (MCON) de meeste ruimte in. Just Dance had nog een eigen grote plek, maar verder waren het vooral techbedrijven zoals Samsung of Lenovo.

De ‘Experience Hall’ voelde een beetje gek aan. Eigenlijk vond ik deze hal te leeg en onsamenhangend. Het waren allerlei verschillende bedrijven met een eigen ‘experience’. Echter had ieder bedrijf zijn eigen visie op dit woord. House of Wax, KineQuiz en FOX hadden echt leuke stands. De KineQuiz was bijvoorbeeld een gezellige pubquiz, inclusief bijbehorend interieur. Andere plekken, zoals de Donald Duck, Intertoys of Periscoop waren gewoon winkels met winacties of aanbiedingen.

De ‘Dealer en Comics Area’ benoem ik even samen. Ik vind het lastig om over die gebieden iets te vertellen. Er zijn daar zoveel getalenteerde kunstenaars die hun werk tonen dat ik iedereen zou willen aanraden om eens naar een evenement als Dutch Comic Con te gaan. Je kunt daar vrijwel alles vinden. Van schetsen, tekeningen en schilderijen tot aan zelfgemaakte beeldjes en pins voor aan je rugzak. Allemaal gemaakt door de mensen die achter de stand zelf zitten en die daar ook erg enthousiast over vertellen als je ernaar vraagt! Er is echter ook genoeg te vinden van de grote bekende jongens, zoals Funko of andere prachtige figures.

Tot slot nog even kort over de ‘Entertainment Hall’ en de ‘Activities’. Hier kon je genieten van heel veel shows. Denk aan Q&A’s met bekende acteurs of cosplay-wedstrijden. Qua ‘Activities’ werden er heel veel verschillende dingen georganiseerd. Van een aantal signeersessies of fotomomenten met beroemde acteurs tot aan een speeddate evenement. Het was in ieder geval nooit echt stil op de podia. De shows en activiteiten zijn leuk om naar te kijken of aan mee te doen. Het is vooral ook even fijn om te kunnen zitten, want door de grootte van het evenement heb ik mijn dagelijks aantal stappen ruimschoots behaald.

Dutch Comic Con is voor mij een blijvertje

Na mijn eerste editie van Dutch Comic Con kan ik eindelijk meepraten over de sfeer en gezelligheid waar ik eerder over had gehoord. Het voelt als een familie-bijeenkomst waar iedereen welkom is en iedereen mag zijn wie die wil zijn. Ik ben zelf laat tot de ontdekking gekomen dat er veel wordt georganiseerd voor mensen die van games houden en de hele cultuur daaromheen. Buiten wat kleine kritische puntjes, zoals de Experience Hall is de organisatie echt goed in orde. De mensenmassa’s worden goed verdeeld door alle hallen en er wordt duidelijk aangegeven waar wat is. De combinatie van games, cultuur en shows is erg goed. Er is voor ieder wat wils, of je nu gamer bent of niet.

Vind je het leuk dat wij zulke plekken bezoeken en erover vertellen? Wat zou je graag nog meer willen weten? Op 24 en 25 juni volgend jaar vindt de volgende editie plaats, namelijk de zomereditie van Dutch Comic Con.