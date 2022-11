Hideki Kamiya teaset Bayonetta 4

Volgens Hideki Kamiya zal Bayonetta 4 "een onverwachte twist" bevatten.

Bayonetta 3 verscheen vorige maand voor de Nintendo Switch en werd door fans en critici met veel lof ontvangen. Onze Jorden was ook erg over het spel te spreken en beloonde de game met een welverdiende 9,5! Lees hier nogmaals wat hij er van vond. Hoewel deel drie dus nog maar net uit is, begint Hedeki Kamiya, de regisseur van Bayonetta 1 en toezichthoudend regisseur van de Bayonetta 2 en 3, het vierde deel al te teasen. Dit doet hij door de vraag van een fan te beantwoorden op Twitter:

(´-`).。oO(別に予想外でもなんでもない…と思ってたんだけどベヨ3のラストが誰にも正しく伝わってないっぽいのでベヨ4は皆さんにとって予想外の展開になると思います…ベヨ4が出た時に「お前それ後付けしたやろ」というアレが必ず出てくると思うので今のうちに言っておきます…) — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) November 18, 2022

In zijn tweet vertaald door NintendoEverything, maakt hij duidelijk dat er een “onverwachte twist aan zit te komen”. Daarnaast heeft Kamiya het gevoel dat veel fans het einde van Bayonetta 3 niet goed hebben begrepen. Zo vertelt hij dat fans hem niet moeten beschuldigen van het later toevoegen van content.

Ook geeft hij aan dat fans die Bayonetta 3 al hebben uitgespeeld niet verrast zullen zijn bij wat er in deel 4 zal gaan gebeuren. Volgens Kamiya legt Bayonetta 3 namelijk de basis voor het verhaal van deel 4.

Heb jij Bayonetta 3 al uitgespeeld en kun jij nu al niet wachten op het vierde deel in deze hack/slash franchise? Laat het ons vooral weten in de reacties!