Gameplaybeelden RWBY: Arrowfel gedeeld:

Bekijk hier ruim 26 minuten gameplay van RWBY: Arrowfel!

RWBY: Arrowfel is een action adventure game van ontwikkelaar Wayforward, die is gebaseerd op een Amerikaanse anime. Het spel verscheen eerder deze week op de Switch. Onze Alice heeft hem onder handen genomen en gaf de game een 6,2. Lees hier haar uitgebreide review van de game. Nu het spel officieel is verschenen heeft Het YouTube-kanaal: Handheld Players een uitgebreide video gedeeld. Hierin zien we ruim 26 minuten aan gameplaybeelden van Arrowfel. De video is hieronder te bekijken.

RWBY: Arrowfell speelt zich af tijdens de gebeurtenissen van het zevende boek. Je kunt het spel zien als een interactief hoofdstuk en de originele schrijvers zijn betrokken in het maken van dit spel. In het spel speel je als team RWBY bestaande uit Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna, en Yang Xiao Long. In de sidescroller kan je zowel in je eentje spelen, maar ook in lokale en online multiplayer.