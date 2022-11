Bravery & Greed gameplay verschenen

Bekijk hier ruim 46 minuten gameplay van de nieuwe dungeon brawler Bravery & Greed!

Bravery & Greed is een zogenaamde beat-‘em-up dungeon brawler van ontwikkelaar Team 17 en uitgever Rekka Games. De game is eerder deze week uitgekomen op de Switch. Om de release van het spel te vieren heeft Het YouTube-kanaal: Nindie Spotlight nu een uitgebreide video gedeeld met ruim 46 minuten aan gameplaybeelden. Hiermee krijg jij een goede indruk van wat het spel allemaal te bieden heeft. De beelden zijn hieronder te bekijken.

In Bravery & Greed heb je keuze uit vier verschillende fantasy classes, waaronder een sterke warrior, een lenige rogue en een excentrieke wizzard. In de game speel je met maximaal vier mensen zowel online als in co-op, verschillende coöperatieve en competitieve spel modi. Iedere class heeft een breed scala aan moves waarmee je verschillende krachtige combo’s kan maken. Met deze moves pareer, ontwijk en ontketen je vernietigende speciale aanvallen. Hiermee zal jij de bovenhand krijgen in gevechten met vijanden, eindbazen en zelfs je vrienden.