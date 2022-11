[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 47

Ben jij benieuwd welke games volgende week uitkomen? Lees dan mee!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Just Dance 2023

Verschijnt op: 22 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Het nieuwe deel van Just Dance is er! Iedereen kent de basis inmiddels wel: Just Dance is een game waarop je lekker meedanst met de leukste nummers van het moment. De game volgt de bewegingen van je lichaam, die het registreert d.m.v. de Joycon of een smartphone, en jij probeert de dansers op je scherm zo goed mogelijk na te doen. Dit jaar kun je los gaan op o.a. Physical van Dua Lipa, CAN’T STOP THE FEELING! Van Justin Timberlake en Sweet But Psycho van Ava Max. Maar dat niet alleen, de game heeft daarnaast voor het eerst de mogelijkheid om online met elkaar te spelen en heeft het een compleet nieuwe look gekregen! Om dit te vieren zullen er later ook gratis updates beschikbaar worden gesteld die onder andere nieuwe spelmodi en liedjes met zich meebrengen.

Allisha: The Oblivion of Twin Goddesses

Verschijnt op: 24 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €32,99

Allisha: The Oblivion of Twin Goddesses is een uniek puzzel avontuur dat zowel alleen als met zijn tweeën gespeeld kan worden. Je volgt het verhaal van Lisha en Aisha, tweelingzussen met elk hun eigen unieke persoonlijkheid. Aisha is de avontuurlijke van de twee, en als je de game samen speelt speel je met haar in TV mode. Je zult dan de Joycons moeten gebruiken om de vele puzzels in de verlaten tempel die de twee onderzoeken op te lossen. Speel je als de tech-savy Lisha dan speel je niet Lisha zelf, maar haar robot AMBU die ze met Aisha meestuurt. Jij speelt dan de game in handheld mode, en gebruikt de Switch om clues te vinden en AIsha bij te staan. Alleen samen kunnen jullie het mystery van deze tempel oplossen!

Freud’s Bones – The Game

Verschijnt op: 24 november 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €12,99

In dit surreële avontuur draait het allemaal om Sigmund Freud en zijn studie naar psychoanalyse, Dompel jezelf onder In Freud zijn hoofd en leven, en ontdek het mysterie achter zijn crisis. Onderzoek vreemde Egyptische objecten, verken de ene extensieve crisis na de ander en wordt een vreemde en nukkige innerlijke stem. Dat niet alleen, psychoanalyseer Freud’s patienten en verken hun onderbewustzijn om hun diepste dromen en verlangens bloot te leggen. Dankzij jou hulp zullen ze kunnen helen.. als je het niet compleet de verkeerde kant opstuurt natuurlijk.

Wat verder verschijnt in de week van 21 tot en met 27 november:

22 nov. 2022: Saint Kotar – €34,99

23 nov. 2022: Cleopatra Fortuna S-Tribute – €14,99

23 nov. 2022: Dead Station – €4,99

24 nov. 2022: Retro Goal – €4,99

24 nov. 2022: Savior of the Abyss – €10,16

24 nov. 2022: Floating Cloud God – €7,99

24 nov. 2022: Primal Light – €14,99

24 nov. 2022: Watch over Christmas – €16,99

24 nov. 2022: Swoon! Earth Escape – €29,99

24 nov. 2022: Legendary Heroes– €4,99

24 nov. 2022: Monmusu Gladiator – €6,15

24 nov. 2022: Artictopia – €4,99

24 nov. 2022: A Building Full of Cats– €2,99

24 nov. 2022: Half Dead 3 – €4,99

25 nov. 2022: Pocket Pool – €3,99

25 nov. 2022: How to Fool A Liar King Remastered – €14,99

25 nov. 2022: Kids VS Parents – €24,99

25 nov. 2022: KnifeBoy Rebooted – €12,99

25 nov. 2022: Furry Hentai Tangram– €2,99

