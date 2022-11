Pokémon Scarlet en Pokémon Violet krijgen launchtrailer

Ben jij inmiddels ook al volop aan het spelen?

Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zijn sinds gisteren verkrijgbaar voor Nintendo´s hybride console en daar hoort natuurlijk ook een launchtrailer bij welke je hieronder kunt bekijken. In Scarlet en Violet ga jij als speler op avontuur in de Paldea-regio. Met de nieuwe trailer krijgen we alvast een korte blik op dit nieuwe grootse avontuur.

Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zijn de eerste echte open wereld RPG´s in de Pokémon-serie. Terwijl de game ook de vertrouwde mogelijkheden van de serie bevat zoals het ontmoeten, trainen en ruilen van Pokémon en het samenwerken en vechten met Pokémon, kun je helemaal opgaan in een nieuw geëvolueerd avontuur.

Overigens zijn de recensies van de games tot nu toe gemengd. Niet elke review is even positief als de andere. Ben jij inmiddels al met de game(s) aan de slag gegaan? En wat zijn jouw eerste indrukken? Laat het ons hieronder weten!