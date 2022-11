Leeftijdsclassificatie Zelda: Tears of the Kingdom bekend in Korea

Een goed teken!

Het langverwachte vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild heeft haar eerste leeftijdsclassificatie binnen. Gematsu heeft ontdekt dat het Koreaanse leeftijdsclassificatiesysteem GRAC The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geschikt vindt voor 12 jaar en ouder.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom has been rated in Korea: https://t.co/24vSwJb1wk



Gematsu page: https://t.co/wy3kDu9JwH pic.twitter.com/tPGGBZatGW — Gematsu (@gematsu) November 18, 2022

Het lijkt verwonderlijk dat de Koreanen al een leeftijd hebben kunnen stempelen op de game, aangezien deze pas verwacht wordt in mei 2023. Maar GRAC (Game Ratings and Administration Committee) is vaak vroeg met het oordelen van spellen. Zelfs zo vroeg, dat ze volgens Gamesradar al een Silent Hill-game van een keuring hebben voorzien, die officieel nog niet eens is aangekondigd.

De classificering van 12+ ligt aardig in de lijn der verwachtingen. Voorganger Breath of the Wild uit 2017 heeft dezelfde rating gekregen. Het thema van “mild geweld op levende wezens” is goed te verklaren met betrekking tot Zelda-games. Hier in Europa, waar we het PEGI-systeem gebruiken, kreeg Breath of the Wild ook 12+ als advies. De kans is dus groot dat Tears of the Kingdom dezelfde indeling krijgt.

Het wachten op het vervolg op de Switch launch-game duurt nog even, maar het feit dat Korea er al een leeftijd op durft te plakken is goed. De game zit al in een stadium dat het gekeurd kan worden. De ontwikkeling lijkt dus vlot genoeg te verlopen om in mei uit te komen.

Wat vind jij van de keuring? Laat het ons weten in de comments!