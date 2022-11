Papierwereld van Papetura vanaf 1 december verkrijgbaar

Ga op avontuur in een in elkaar geknutselde wereld!

Ontwikkelaar Petums heeft aangekondigd dat puzzelavonturenspel Papetura vanaf 1 december te koop zal zijn via de Nintendo eShop. Het spel gaat € 9,99 kosten. Een fysieke versie staat vooralsnog niet op de planning.

De wereld van Papetura is gemaakt van geanimeerd papier. Alles wat je tegenkomt, zoals beestjes, monsters en locaties zijn handgemaakt en geven je echt het gevoel dat de wereld in elkaar geknutseld is. Het verhaal van Papetura gaat over een eenzaam beestje genaamd Pape die ver weg van de rest van de wereld in een bloemengevangenis woont. Na een ontsnappingspoging ontmoet Pape het magische wezentje Tura, waar hij voor zal zorgen. Samen gaan ze op reis om de wereld van vuur en vernieling te redden.

