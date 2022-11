Soccer Story releasedatum bekend + nieuwe trailer

Deze magische voetbalgame verschijnt deze maand nog!

Afgelopen augustus werd Soccer Story aangekondigd, een open world comedy voetbal RPG. Een releasedatum konden we je toen nog niet geven, maar daar is nu verandering ingekomen. Uitgever No More Robots en ontwikkelaar PanicBarn hebben namelijk aangekondigd dat de game op 29 november naar de Switch komt. Daarnaast is er ook een nieuwe trailer online gezet, die nog even een mooi beeld geeft van de game. Deze kun je hieronder bekijken.

Soccer Story speelt zich af in een wereld waarin voetbal niet meer bestaat. Een groot evenement genaamd The Calamity heeft daar een jaar geleden de fundatie van voetbal uit elkaar getrokken. De organisatie Soccer Inc. zorgt er sindsdien voor dat niemand ook maar tegen een bal aantrapt.. wat, zelfs naar een voetbal kijken is verboden! Maar daar gaat verandering in komen. Een magische voetbal heeft namelijk jou uitgekozen om de toekomst van deze sport te redden. Weet jij de wereld te verenigen met voetbal of maak je het alleen maar erger?