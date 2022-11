Risen officieel bevestigd voor de Switch

THQ Nordic heeft bevestigd dat de port van deze action-RPG begin volgend jaar naar de Switch komt.

Eerder dit jaar verscheen er een rating op de officiële Duitse Ratingsboard van Risen, een action RPG uit 2009. Er zou een port komen van die game op de Switch, maar behalve deze leak waren er geen officiële aankondigen. Tot Vandaag. THQ Nordic heeft namelijk officieel de port aangekondigd, die begin volgend jaar op de Switch moet verschijnen. De titel staat gepland voor 24 januari. Ook is er meteen een nieuwe trailer naar buiten gebracht, deze kun je hieronder bekijken.

Risen is een open-world action RPG waarin jouw keuzes het verschil maken. Het verhaal speelt zich af op het vulkanische eiland Faranga, welke wordt ondergelopen door monsterlijke wezens. Het is aan jou om dit land te verdedigen en het uiteindelijke lot hiervan te bepalen. De game belooft een naadloze open-wereld ervaring te bieden, zonder loading screens. Daarnaast zijn er wel enkele elementen aangepast voor de port, zo ondersteund het nu natuurlijk de gamepad en is de UI verbeterd.