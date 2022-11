“Meer dan een Remaster”, nieuwe trailer Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Benieuwd wat er allemaal verbeterd is?

Square Enix heeft een nieuwe trailer online gezet van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. De trailer heeft de toepasselijke naam “More than a Remaster” en legt de focus op wat er allemaal veranderd is aan de game, naast de graphics. Zo krijgt deze remake van de PSP titel nieuwe versies van de muziek, nieuwe cinematics en zijn de gevechten geüpdatet. Je kunt de trailer hieronder bekijken. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion komt op 13 december o.a. naar de Switch.

In het verhaal van Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion staat het verhaal van Zack Fair centraal. Het speelt zich af in de Metropolis Midgar, waar machtig bedrijf Shinra de touwtjes in handen heeft. Zack is een SOLDIER, een soldaat in het privé leger van Shinra. Wanneer er plots wel erg veel SOLDIERS blijken te verwdijnen wordt Zack er op uit gestuurd om dit te onderzoeken. En dit doet hij niet alleen, maar met SOLDIER 1st Class Angeal en de SOLDIER hero Sephiroth.