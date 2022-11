Black Friday Sale in Nintendo eShop van start

Ruim 1000 games in de aanbieding. Welke ga jij halen?

Black Friday is natuurlijk officieel pas op 25 november, maar vele zaken starten al eerder. Een van die zaken is de Nintendo eShop, die vanaf vandaag met de Black Friday Sale start. Vanaf nu tot en met 30 november om 23:59 uur gelden de aanbiedingen in de eShop. In totaal zijn er meer dan 1000 games in de aanbieding en sommige hebben wel 75% korting.



Hieronder vind je een korte lijst met de meest opvallende afgeprijsde games. De volledige lijst kan je hier vinden.

Mocht je benieuwd zijn of een van bovenstaande games wat voor je is, klik dan op de naam van de game. Door daarop te klikken kom je bij onze review van die game terecht.

Welke games ga jij in de Black Friday Sale halen? Laat het ons weten in de reacties!