Alle issues van Nintendo Power op Archive.org

Nostalgisch leesvoer!

Op de archiefwebsite archive.org heeft gebruiker Gumball alle 285 nummers van Nintendo Power geplaatst, zo meldt Nintendo Life. De issues zijn gepost in het CBR-formaat en kunnen daarmee in de meeste comicbook-programma’s gelezen worden.

Nintendo Power was het officiële maandblad van Nintendo of America en liep van juli 1988 tot december 2012. Hoewel wij in Nederland het tijdschrift nooit hebben ontvangen, zal het voor de meeste retrogame-liefhebbers bekend in de oren klinken. Veel YouTubers, waaronder the Angry Video Game Nerd, verwijzen met regelmaat naar het tijdschrift. Dat maakt het des te leuker dat wij nu ook dat stukje popcultuurgeschiedenis kunnen lezen. Ook al is het niet via officiële wegen…

In 2017 lanceerde Nintendo de officiële podcast Nintendo Power, wat de geliefde naam van het tijdschrift tot op de dag van vandaag in ere houdt. De Nederlandse variant van het tijdschrift, genaamd Club Nintendo Magazine, is al een tijdje beschikbaar online.

Nu maar hopen dat Nintendo de magazines niet offline laat halen, want het is verder niet mogelijk om het officieel te lezen.