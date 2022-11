Shigeru Miyamoto is vandaag 70 jaar geworden!

Lang leve de koning!

Designer, regisseur, producent en gaming-grootheid Shigeru Miyamoto viert vandaag zijn 70e verjaardag. En hij is nog steeds actief als één van de belangrijkste mensen binnen Nintendo.

Shigeru Miyamoto is geboren op 16 november 1952 in Sonobe, Kyoto in Japan. Hij werkt sinds 1977 bij Nintendo waar hij begon met het ontwerpen van speelgoed. Na het floppen van de arcadegame Radar Scope kreeg Miyamoto de opdracht om een game te ontwikkelen voor de overtollige arcadekasten die Nintendo in de opslag had staan. Dit resulteerde in 1981 in de game Donkey Kong; Miyamoto zijn eerste succesverhaal.

Naast Donkey Kong is Miyamoto verantwoordelijk voor de creatie van o.a. Super Mario, The Legend of Zelda en Pikmin. Verder adviseert hij anderen die ontwikkelen voor Nintendo-consoles, wat hem credits heeft opgeleverd in Pokémon Red & Blue en Metroid Prime. In het kort: als je advies nodig hebt, ga je naar Miyamoto.

Tegenwoordig is Miyamoto vooral actief als uitvoerend producent en Creative Fellow, en produceert hij de Super Mario Bros. Movie die in april 2023 uit moet komen. Een bezig bijtje dus, zelfs op zijn zeventigste!

Wij van Daily Nintendo wensen Shigeru Miyamoto een hele fijne verjaardag!

Wat is jouw favoriete Shigeru Miyamoto-game? Laat het ons weten in de comments!