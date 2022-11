Tijd voor Free Title Update 3 voor Monster Hunter Rise: Sunbreak!

Follower update, nieuwe monsters, meer monsters en nóg meer!

Update/Edit 16-11 : Er is ook een Digital Event geplaatst met meer informatie over de Free Title Update. Hierin komt bijvoorbeeld naar voren dat Chaotic Gore Magala aanvallen zal combineren van Gore en Shagaru Magala. Voor de Risen Teostra en Kushala Daora is er de Risen State. Hierin zijn de monsters naar een punt gebracht waarop ze compleet los gaan en nieuwe en dodelijkere aanvallen zullen gebruiken. Chaotic Gore Magala zal te bevechten zijn vanaf MR 10. Risen Teostra en Risen Kushala Daora vanaf MR 140 en MR 120 respectievelijk. Rond 5:14 in de video kun je de nieuwe armors bekijken die je van deze monsters kunt farmen.

De nieuwe 7 ster Anomaly Quests hebben ook verschillende nieuwe monsters. Misschien had je Flaming Espinas al gespot in de trailer, maar je kunt ook onder andere Scorned Magnamalo en Seething Bazelguese verwachten. Als laatste nieuws zien we ook nieuwe augment categorieën voor wapens en een nieuwe manier van armor augmenten met Qurious Crafting (6:10 in de video).

Originele bericht: Een nieuwe trailer is net op Youtube geplaatst met daarin al het nieuws dat we kunnen verwachten in de volgende Free Title Update. Je hoeft ook niet lang te wachten, want 24 november kun je al los met de update.

Wat zien we allemaal? Als eerste valt op de nieuwe versies van bekende Elder Dragons. Zo krijgen we Risen Teostra en Risen Kushala Daora. Deze sterkere varianten zijn duidelijk nóg sterker dan dat ze al waren. Ook zien we later in de trailer de Chaotic Gore Magala. Daarnaast zijn er nieuwe monsters in Anomaly Research Quests en gaan Anomaly Investigations tot level 200!

De andere grote bijkomst deze update is de mogelijkheid om je Followers mee te nemen naar Master Rank en Anomaly Research quests. Mocht je dus je constant ergeren aan je random teammates, dan kun je nu verkiezen om het met de bekende personages te proberen. Ook voor mensen die met instabiel internet en dergelijke zitten is dit een uitkomst.

Daarnaast zijn er natuurlijk nieuwe betaalde DLC dingen die je kunt halen en meer Weekly Quests.

Wat vindt je van de update? Mogelijk een monster waar je op hoopt in de volgende update? Laat het hieronder weten. Persoonlijk moet ik meer gaan spelen, en lijkt de Follower functie een uitkomst als ik me teveel ga ergeren aan iemand die 4x neer gaat in een missie (of voor als ik zelf degene ben die een slechte dag heeft en vaak neergaat).