Fire Emblem Engage ontvangt nieuwe trailer

De Divine Dragon ontwaakt!

Op 20 januari 2023 verschijnt alweer de nieuwe Fire Emblem-game. Deze werd afgelopen september aangekondigd tijdens de Nintendo Direct. Na het grote succes van Fire Emblem: Three Houses wordt er een hoop verwacht van Fire Emblem Engage. Zojuist heeft Nintendo een nieuwe trailer gedropt op YouTube. Daarin worden geen gameplaybeelden getoond, maar wel het verhaal. De trailer kan je hieronder bekijken.

In Fire Emblem Engage ben je een Divine Dragon uit Elyos wiens taak het is om te voorkomen dat de Fell Dragon ontsnapt uit de gevangenis waar die duizend jaar geleden in gestopt is. Vier koninkrijken hebben hiervoor moeten samenwerken met helden uit andere werelden. Deze zogenaamde Emblems zijn helden die je kent uit andere Fire Emblem spellen zoals Marth.

Kijk jij uit naar de nieuwe Fire Emblem? Wat hoop jij te zien in de game? Laat het ons weten in de reacties!