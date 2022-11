Zing vanaf nu mee met de nieuwste hits in Let’s Sing 2023

Pak jouw microfoon er maar alvast bij! (Maar een smartphone is ook goed hoor.)

Een paar maanden geleden kondigde Ravenscourt in augustus aan dat Switch-bezitters ook dit jaar weer aan de slag kunnen gaan met een nieuw Let’s Sing-spel. De nieuwste game in de serie, genaamd Let’s Sing 2023, is vanaf vandaag verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Deze titel gaat over de digitale toonbank voor een bedrag van €39,99 al is Let’s Sing 2023, net zoals afgelopen jaren, ook dit jaar weer fysiek te koop.

Zoals de naam Let’s Sing 2023 eigenlijk al weggeeft hoef je in dit spel alleen maar te zingen. Toch is er alsnog voldoende te doen want er zijn maar liefst acht verschillende spelmodi aanwezig waaronder Mix Tape 2.0, World Contest en Jukebox. Er zijn dit jaar weer 30 liedjes beschikbaar waardoor de songselectie erg divers is. Zo kun je alleen of samen onder andere zingen op Happier Than Ever van Billie Eilish, Get The Party Started van P!nk en I Want To Break Free van Queen. Mocht je gaan voor de digitale versie dan krijg je geen microfoon, maar wees vooral niet getreurd! Je kunt namelijk ook gewoon jouw smartphone koppelen aan Let’s Sing 2023. Gaat het jou lukken om jouw woonkamer om te toveren tot een podium en de ster van de avond te worden?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!