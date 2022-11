Smurfs Kart is vandaag verkrijgbaar op de Nintendo Switch

Bekijk hier gameplaybeelden van het racespel!

Eerder dit jaar kondigde ontwikkelaar Eden Games en uitgever Microids aan dat Smurfs Kart, ook wel bekend als Smurfen Kart in de Nintendo eShop in Nederland, naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De aankondiging is inmiddels dus alweer een tijdje geleden, maar Switch-bezitters hoeven niet langer meer op het racespel te wachten. Vandaag is de Smurftastische dag namelijk aangebroken want de game is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Deze titel gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank, al is Smurfs Kart ook fysiek te koop. Om het spel te downloaden heb je 1,7 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Smurfs Kart is, zoals de naam al weggeeft, een racespel met onze favoriete blauwe Smurfen in de hoofdrol. Je mag zelf kiezen met welke Smurf je racet, maar kies goed want ze verschillen allemaal van elkaar. De 12 Smurfen, waaronder Grote Smurf, Smurfin en Lolsmurf, hebben namelijk elk een ander voertuig met een speciaal item. De circuits vinden allemaal plaats in de wereld van de Smurfen dus je kunt racen door het dorp, het bos en zelfs door Gargamel zijn huis. Tijdens het racen zul je voorwerpen op de baan tegenkomen die je onder andere kunt gebruiken om tegenstanders in te halen. De game is zowel alleen als met meerdere spelers te spelen. Gaat het jou lukken om de snelste Smurf van heel Smurfenland te worden?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players!