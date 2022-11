Overzichtstrailer voor Pokémon Scarlet & Violet

Nog maar een paar nachtjes slapen en dan start het grootse avontuur!

We zijn nog maar een paar dagen verwijderd van de release van de nieuwste Pokémon-games. Aankomende vrijdag, op 18 november 2022, verschijnen Pokémon Scarlet & Violet voor de Nintendo Switch. Daarom heeft Nintendo een overzichtstrailer online gezet op YouTube. Hierin krijg je een mooi overzicht van wat je kan verwachten tijdens jouw avontuur. Je kan hem hieronder bekijken.

Vorige week deelden we nog groot nieuws over de games. Er werden namelijk een hoop nieuwe aspecten aangekondigd, zoals Home-connectie en de Pokémon Great Tusk en Iron Treads. Daarnaast kan je ook nog onze preview lezen als je een wat algemener beeld zoekt over de games.

Mocht je nog niet hebben meegedaan, je hebt nog een kleine 31 uur om mee te doen aan onze prijsvraag voor Pokémon-goodies. Kijk jij uit naar Scarlet & Violet? Hoe vind je de trailer? We horen het graag in de vorm van een reacties!