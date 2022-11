Hidden Through Time: Definite Edition nu verkrijgbaar

fysieke versie + launch trailer!

Het is alweer twee jaar geleden dat Hidden Through Time uit kwam op de Switch. Nu zijn we meerdere DLC verder en heeft ININ nu een fysieke release voor deze game uitgebracht. Deze Definite Edition bevat ook alle DLC.

In Hidden Through Time kun je eindeloos genieten van verstoppertje. De verschillende levels zijn in een leuke handgetekende stijl geanimeerd en via hints en tips zoek je naar dat ene ding: een klein vogeltje, een schedel of een specifieke emmer bijvoorbeeld. Je verkent op deze manier de oudheid, maar ook de middeleeuwen en het oude Egypte. Daarnaast zitten alle DLC dus ook in deze versie en kun je daarom ook genieten van de Vikingen, oud Japan, de Romeinen, Azteken, Piraten en meer.

Daarnaast, en dat zul je ook kunnen zien in de trailer hieronder, kun je ook zelf levels maken. Of spring in een level gemaakt door een andere speler.

Heb jij Hidden Through Time al gespeeld? Ga je deze versie misschien fysiek kopen? Je kunt Hidden Through Time met DLC kopen in de Switch eShop (€7,99 voor de game & €1,99 per DLC) of de fysieke Definite Edition versie via sites online. Via de ININ site kun je het spel ook halen, alleen gaat het dan wel via buurlanden helaas.