Xenoblade Chronicles 3 genomineerd voor Game of the Year

Je kan ook al stemmen op je favoriete spel.

The Game Awards heeft vandaag bekendgemaakt welke titels gaan strijden voor de titel Game of the Year. Eén van deze titels is een de nieuwste RPG van Monolith Soft: Xenoblade Chronicles 3. Het spel zal het moeten opnemen tegen vijf andere populaire games die dit jaar zijn verschenen, waaronder Elden Ring en God of War Ragnarok. Alle nominaties voor spel van het jaar zijn in de tweet hieronder te vinden. Je kan ook al op je favoriete spel gaan stemmen.

Patricia had afgelopen augustus haar mening al klaar staan over deze bijzondere RPG. Haar review kan je hier lezen. Zij vond het al de beste RPG in een hele lange tijd. Ga jij stemmen? Laat het ons weten in de reacties.

Your six nominees for GAME OF THE YEAR at #TheGameAwards:



🔸 A Plague Tale: Requiem

🔸 Elden Ring

🔸 God of War Ragnarok

🔸 Horizon Forbidden West⁰

🔸 Stray

🔸 Xenoblade Chronicles 3



🗳️ Vote Now: https://t.co/ExP93r9hmS



👀 Winners revealed live, Thursday, December 8 pic.twitter.com/5N8IlZKjTD — The Game Awards (@thegameawards) November 14, 2022