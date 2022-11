The Oregon Trail is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

The Oregon Trail is terug van weggeweest en vanaf vandaag verkrijgbaar!

Eind vorige maand lieten we jullie weten dat The Oregon Trail naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Op dit spel, wat eerder verscheen op abonnementendienst Apple Arcade, hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten. De titel van Gameloft is namelijk vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch. Deze game gaat voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank en om het educatieve spel te downloaden heb je 969 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

The Oregon Trail is terug waardoor je het kunt ervaren als nooit te voren! In het spel beleef je als speler niet alleen spannende reizen, maar ook historische en extreme tochten. Kies jouw eigen reisgenoten, vul je huifkar met voorraden en begin aan een avontuur die vol zit met lastige keuzes en gevaren. Ook kom je voor onverwachte situaties te staan zoals sneeuwstormen, gebroken ledematen en slangenbeten. Bovendien is de titel natuurlijk ook een stuk mooier geworden waardoor je kunt genieten van charmante personages in pixel art, 3D-omgevingen en de allernieuwste lichteffecten.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande releasetrailer!