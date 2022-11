Splatoon 3 krijgt gloednieuw Bibberseizoen

Gratis nieuwe content komt eraan!

Splatoon 3-bezitters kunnen zich opmaken voor een reeks nieuwe (gratis) toevoegingen aan het spel. Vandaag is namelijk een gloednieuw bibberseizoen aangekondigd voor Splatoon 3. Het nieuwe bibberseizoen zal vanaf 1 december aanstaande van start gaan. Waar moet je allemaal aan denken als we het over nieuwe toevoegingen hebben? Denk dan aan nieuwe items, outfits maar ook nieuwe wapens. Goed om te weten is dat alle toevoegingen van het bibberseizoen geheel gratis zijn, deze behoren bij de originele game en vormen geen betaalde DLC.

Het nieuwe bibberseizoen staat centraal in onderstaande nieuwe trailer. Zo zien we onder andere een nieuw level in de vorm van een Japans kasteel. Een nieuw sniperwapen komt ook voorbij, wat ons in elk geval niet doet verbazen. Het nieuwe level lijkt namelijk zeer geschikt voor dit soort wapens. Benieuwd wat je nog meer staat te wachten? Bekijk dan onderstaande trailer!