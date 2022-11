Nintendo Japan kan onbeschofte klanten weigeren

Wel beleefd blijven.

Nintendo of Japan heeft onlangs hun gebruiksvoorwaarden aangepast, met een bijzondere toevoeging. Als je als klant nu onbeschoft bent tegen Nintendo-personeel, kan het bedrijf weigeren jouw kapotte console te repareren. Zo blijkt uit een artikel van Eurogamer.

Helaas leven we in een tijd waarin het normaal lijkt om met een grote mond je zin te krijgen. Nintendo voelt zich daarom genoodzaakt voelt om de voorwaarden uit te breiden met een regel die voor de meeste van ons als vanzelfsprekend wordt gezien. De Japanse Minister van Volksgezondheid kan de actie van Nintendo ook zeer waarderen door de aanpassing ‘effectief’ te noemen.

Of de voorwaarden ook in het Westen opgenomen gaan worden, is op dit moment nog niet bekend.