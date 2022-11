Verken in de lente handgetekend avontuur Dordogne

Dit handgetekende avontuur moet aankomende lente op de Switch verschijnen.

Het is alweer even terug dat we iets van handgetekend avontuur Dordogne gehoord hebben. De game werd halverwege 2020 aangekondigd, en stond eerste gepland voor ergens in 2021. Die datum heeft het niet gehaald, maar tijdens de Indie World Showcase van afgelopen week werd het wel duidelijk dat er nog steeds aan de game gewerkt wordt. Tijdens een eigen segment kregen we een mooi nieuw kijkje op de game, plus een globale releasedatum. Dordogne moet namelijk aankomende lente verschijnen. Dit prachtige avontuur kreeg tevens een nieuwe trailer, deze kun je hieronder bekijken.

Dordogne is een verhaal gedreven avontuur waarin je het verhaal volgt van Mimi. Mimi is een jonge vrouw die het huis bezoekt van haar recentelijk overleden oma. Deze heeft vele brieven en puzzels voor haar achtergelaten. Om ze op te lossen zal Mimi de omgeving moeten verkennen en plekken bezoeken die veel waarde hadden voor haar en haar oma. Bewandel herinneringen, ontdek Mimi’s jeugd en de vele hartverwarmende kleine avonturen die zij en haar oma beleefden.