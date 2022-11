The Benza RPG bevestigd voor de Switch

Het spel gebaseerd op een Japanse televisiekomedie komt volgend jaar ook naar de Switch.

The Benza RPG zal volgend jaar op de Nintendo Switch verschijnen. Dat heeft Tokyo Cowboys bekendgemaakt. Het spel verscheen oorspronkelijk al zo’n twee jaar geleden en er verschenen gedurende deze tijd allerlei patches en updates. De game is nu ook klaar voor Nintendo’s hybride console met extra quality of life-updates. The Benza RPG is gebaseerd op The Benza, een Japanse televisiekomedie. In de RPG volg je Chris en Kyle op hun tocht om de wijk Higashi Nakano in Tokio te bevrijfen van een duivelse Japanse leraar. De makers van het spel hebben inspiratie opgedaan uit de Mother-serie, ook bekend als Earthbound in het Westen. Bekijk de trailer hieronder.