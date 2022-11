Lanceertrailer van Lunistice online

Bekijk hier de lanceertrailer van Lunistice.

De 3D-platformer Lunistice is deze week verschenen op de Nintendo Switch en om dat te vieren staat er een lanceertrailer klaar. Deck13 en A Grumpy Fox hebben inspiratie gehaald uit oude 32-bits videospellen. In het spel stap je in de schoenen van Hana, een tanuki en volg je het avontuur van haar dromen. Er zijn zeven verschillende dromen die je kan verkennen en aan jou om het geheim van de Lunistice te ontrafelen. Bekijk de kleurrijke trailer hieronder.