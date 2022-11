Gameplaybeelden van Save Room

Houd jij van puzzels? Check dan deze game.

Er zijn een aantal minuten aan gameplaybeelden verschenen van Save Room. Het puzzelspel verscheen eerder deze week al op de Nintendo Switch. In het spel zal je je wapens, munitie en andere voorwerpen moeten organiseren zodat het in jouw spullen past. Het spel bevat 40 verschillende puzzels die je kan proberen op te lossen. Hieronder staan acht minuten aan gameplay en kun je kijken hoe dat te werk gaat. Ben jij van plan om dit puzzelspel aan te schaffen? Laat het ons weten in de reacties.