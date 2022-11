Atari 50: The Anniversary Celebration krijgt lanceertrailer

Meer dan 100 klassieke spellen en allerlei interviews en documentaires.

Atari 50: The Anniversary Celebration is een spel waar je op avontuur gaat door de geschiedenis van 50 jaar aan video games. In dit pakket kun je wel meer dan 100 spellen spelen van zeven verschillende gameconsoles: Arcade, 2600, 5200, 7800, Atari 8-bit computer, Atari Lynx en Atari Jaguar. Spellen van de laatst twee genoemde consoles waren nog nooit eerder speelbaar op moderne consoles. Naast al die spellen bevat dit pakket ook allerlei video’s waar je kennis kan opdoen uit interviews en documentaires. Ben je benieuwd geworden wat je kan verwachten van dit grote spellenpakket? Bekijk hieronder de trailer.