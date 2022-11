void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 komt naar het westen + nieuwe trailer

Zorg ervoor dat de mensheid niet uitsterft!

NIS America heeft de westelijke releasedatum van void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 vrijgegeven. Dit vervolg in de Void Terrarium series kwam afgelopen juni al uit in Japan, maar vanaf maart zullen wij met de titel aan de slag kunnen. de game verschijnt hier namelijk op 3 maart. Om daarnaast een beter idee van het verhaal te geven is er tevens een nieuwe story trailer online gezet. deze kun je hieronder bekijken.

void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 speelt zich af in een dystopische wereld welke overgenomen is door dodelijke schimmels. Robbie de Robot is een vriendelijk robot die sinds de gebeurtenissen van Void Terrarium waakt over de laatste nog levende mens, een meisje genaamd Toriko. Ze leven een relatief vredig leven tot Toriko plotseling ziek wordt door een dodelijke nieuwe ziekte. Om haar te redden zal Robbie het verleden in moeten duiken en de overblijfselen van een CloudAI’s herinneringen doorzoeken naar hints van deze mysterieuze ziekte.